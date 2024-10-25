Дания разместит дроны на базе в Ольборге для наблюдения за Арктикой

Дания разместит дальнобойные беспилотники на авиабазе в Ольборге, чтобы вести наблюдение за Арктикой и акваторией Северного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Вместе с дронами на базе будет размещен персонал в составе 76 человек, из которых 70 будут работать непосредственно на авиабазе, а еще шестеро будут работать в командовании ВВС на авиабазе Каруп.

"Мы придерживались рекомендаций командования вооруженных сил и разместили оперативное управление с техническим обслуживанием беспилотников большой дальности на базе ВВС Ольборг", – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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По его словам, это означает, что персонал, работающий с новыми дронами, сможет перенять ценный опыт как в сфере наблюдения и воздушных операций в Арктике, так и в сфере технического обслуживания самолетов и использования датчиков.

В Гренландии отправной точкой операций дальнобойных беспилотников станет Кангерлуссуак. Дальнейшие разъяснения по применению беспилотников в Гренландии будут связаны с предстоящими переговорами по урегулированию задач датской обороны в Арктике и Северной Атлантике.

Ранее сообщалось, что Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине новые дроны-камикадзе собственной разработки.

В свою очередь Нидерланды приобретут у компании DeltaQuad современные беспилотники для разведки и наблюдения на сумму 42,6 млн евро, чтобы затем передать их Украине.