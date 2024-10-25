Між Угорщиною та Хорватією спалахнула дипломатична суперечка через Україну

Посла Хорватії у п’ятницю, 25 жовтня, викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини через заяви хорватського міністра Івана Анушича про позицію Будапешта щодо України.

Про це повідомляє Telex, інформує "Європейська правда".

Причиною дипломатичної суперечки стали заяви Анушича на засіданні комітету хорватського парламенту.

Він розкритикував позицію президента Хорватії Зорана Мілановича, який відмовився відрядити хорватських військовослужбовців для участі у місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

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Анушич сказав, що це, не беручи участь у військових місіях НАТО, Хорватія стане схожою на Сербію та Угорщину, які публічно підтримують Росію.

"Ми хочемо стати на бік Сербії, Угорщини, які зараз публічно підтримують Путіна? Ми хочемо бути частиною цієї команди і того світу, чи частиною світу, до якого ми зараз належимо, західного світу, західних цінностей, західної цивілізації та західної демократії?", – запитав міністр.

У відповідь глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина прагне найкращих відносин з усіма своїми сусідами, включно з Хорватією.

"Саме тому було несподівано побачити, що міністр оборони Хорватії, схоже, обрав новий вид спорту – ображати угорців...Я з усією повагою прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно гарячі внутрішньополітичні суперечки з президентом", – сказав він.

Сійярто додав, що Угорщина не має жодного відношення до суперечки між хорватським урядом і главою держави.

"Вони повинні залагодити це між собою і не повинні в майбутньому ображати Угорщину під цим приводом. Я вважаю, що наші двосторонні відносини не виправдовують їхнього втягування нас у цю суперечку", – додав очільник МЗС Угорщини.

Згодом в угорському МЗС поінформували, що посла Хорватії Младена Андрліча було прийнято заступником державного секретаря з регіону.

Нещодавно у Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" перекрутило слова Сійярто.