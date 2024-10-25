Между Венгрией и Хорватией вспыхнул дипломатический спор из-за Украины

Посла Хорватии в пятницу, 25 октября, вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии из-за заявления хорватского министра Ивана Анушича о позиции Будапешта в отношении Украины.

Об этом сообщает Telex, информирует "Европейская правда".

Причиной дипломатического спора стали заявления Анушича на заседании комитета хорватского парламента.

Он раскритиковал позицию президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Реклама:

Анушич сказал, что это, не участвуя в военных миссиях НАТО, Хорватия станет похожей на Сербию и Венгрию, которые публично поддерживают Россию.

"Мы хотим стать на сторону Сербии, Венгрии, которые сейчас публично поддерживают Путина? Мы хотим быть частью этой команды и того мира, или частью мира, к которому мы сейчас принадлежим, западного мира, западных ценностей, западной цивилизации и западной демократии?", – спросил министр.

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия стремится к лучшим отношениям со всеми своими соседями, включая Хорватию.

"Именно поэтому было неожиданно увидеть, что министр обороны Хорватии, похоже, выбрал новый вид спорта – оскорблять венгров...Я со всем уважением прошу хорватское правительство не втягивать нас в свои явно горячие внутриполитические споры с президентом", – сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия не имеет никакого отношения к спору между хорватским правительством и главой государства.

"Они должны уладить это между собой и не должны в будущем оскорблять Венгрию под этим предлогом. Я считаю, что наши двусторонние отношения не оправдывают их втягивания нас в этот спор", – добавил глава МИД Венгрии.

Впоследствии в венгерском МИД проинформировали, что посол Хорватии Младен Андрлич был принят заместителем государственного секретаря по региону.

Недавно в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что российское государственное информационное агентство "РИА Новости" исказило слова Сийярто.