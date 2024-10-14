У глави МЗС Угорщини скаржаться, що роспропаганда перекрутила його слова 

У Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" перекрутило слова міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Про це виданню Telex сказав речник угорського МЗС Мате Пацолай, повідомляє "Європейська правда".

Наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини знову був у Росії, взявши участь у Міжнародному газовому форумі в Санкт-Петербурзі. Під час візиту він дав інтерв'ю "РИА Новости". Агентство вийшло з публікацією, де Сійярто стверджував, що "нинішньої ситуації могло б не бути", якби Північноатлантичний альянс обговорив з Росією її проєкт договору про гарантії безпеки 2021 року.

"Я пам'ятаю ті дні. Думаю, чого тоді не вистачало – так це серйозного обговорення. На жаль, ця дискусія не відбулася. Минуло майже три роки відтоді. І, можливо, те, що я зараз говорю, не має сенсу, але я б хотів, щоб ці діалоги відбулися. Тому що, якби вони відбулися, ми, можливо, не опинилися б у нинішній ситуації", – цитує "РИА Новости" Сійярто.

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Згідно зі матеріалом "РИА Новости", міністр закордонних справ Угорщини мав на увазі вимоги Росії 2021 року, які передбачали відведення НАТО своєї інфраструктури на позиції 1997 року та заборону Україні на членство в Альянсі.

Однак речник МЗС Угорщини переконує, що Сійярто говорив не конкретно про гарантії безпеки, сформульовані Росією, а про період, який потребував перемовин, безпосередньо перед війною, і саме в цьому контексті він нібито сказав, що "справжній діалог і справжні переговори між сторони могли надати шанс уникнути війни". Що стосується пропозиції трирічної давності, то Пацолай назвав її неактуальною в нинішній ситуації.

Опубліковану в "РИА Новости" заяву Сійярто розкритикувала угорська опозиція. Мартон Томпош, голова опозиційної партії Momentum, заявив, що міністр закордонних справ Угорщини є російським агентом.

"МЗС Угорщини служить інтересам Росії. Членство Угорщини в НАТО під загрозою", – зазначив Томпош.

"Згідно з Сійярто, предметом обговорення з росіянами є, аби Альянс вивів свої війська з Угорщини. Зрада триває", – відреагував Ференц Дюрчань, глава опозиційної "Демократичної коаліції".

Нагадаємо, під час газового форуму у російському Санкт-Петербурзі Угорщина та російський "Газпром" домовились про можливе збільшення поставок газу РФ до цієї держави Європейського Союзу.

Раніше у серпні Сійярто заявляв, що "енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу".