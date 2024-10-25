Фон дер Ляєн похвалила Вучича, який не поїхав до Путіна на саміт БРІКС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила сербського президента Александара Вучича, який не поїхав на саміт БРІКС до російської Казані, а зустрівся з нею та іншими європейськими лідерами.

Заяву президентки Єврокомісії наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Вучич відправив на саміт до РФ делегацію високого рівня, але сказав, що сам не зможе бути присутнім, оскільки у нього заплановані зустрічі з фон дер Ляєн, а також з лідерами Польщі та Греції.

"Я бачу, що президент Республіки Сербія приймає мене тут сьогодні і щойно приймав прем'єр-міністра Греції та прем'єр-міністра Польщі. Я думаю, що це говорить саме за себе", – сказала фон дер Ляєн.

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Вона додала, що її візит до Сербії "є дуже чітким знаком того, що я вірю, що майбутнє Сербії – в Європейському Союзі".

Цього тижня фон дер Ляєн перебувала в Сербії в рамках поїздки до країн Західних Балкан, які прагнуть стати членами ЄС, щоб запевнити їх, що розширення Євросоюзу залишається пріоритетом.

Тим часом сербські ЗМІ повідомили, що фон дер Ляєн відмовилася від зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем через його переговори в п'ятницю з високопоставленою російською економічною делегацією, яка прибула до Белграда для обговорення питань поглиблення зв'язків із Сербією.

Вучич зустрінеться з російськими посадовцями у суботу.

Нагадаємо, минулої неділі Вучич провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.