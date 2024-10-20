Президент Сербії вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що у неділю провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.

Про це Вучич розповів у своєму Instagram, його слова наводить b92, пише "Європейська правда".

За словами Вучича, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда Червоною армією, але він також використав можливість, аби подякувати російському правителю за надання достатньої кількості газу для Сербії.

"Я щойно закінчив розмову з президентом Російської Федерації Владіміром Путіним. Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", – говорить Вучич у відео. Він додав, що "висловив надію" у розмові, що Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації.

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"Я висловив виняткову вдячність за підтримку наших зусиль в ООН з питань різних резолюцій, і особливо за постійну підтримку територіальної цілісності Республіки Сербія. Це те, що не зміниться. Я вірю, що це сприятиме подальшому розвитку сербсько-російських відносин, і що ми зможемо не тільки допомагати один одному, але й розвивати довіру між нашими народами та нашими країнами", – сказав Вучич.

Трохи пізніше, під час відкриття виставки, Вучич сказав, що Путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги наступного року 9 травня.

"Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова… Речення, яке Путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для Росії, що добре для сербів, добре для росіян", – підкреслив президент Сербії.

Нагадаємо, сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.

Нещодавно Вучич заявив, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм.