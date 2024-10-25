В Україні почали роботу посли п’яти європейських країн

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 жовтня, прийняв вірчі грамоти від послів п’яти європейських країн: Ірландії, Ісландії, Литви, Фінляндії та Чорногорії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський, як зазначається, подякував послам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, привітав із початком дипломатичної місії та висловив сподівання на розвиток міждержавного діалогу.

Із послом Фінляндії Тар’ї Орвоккі Фернандесом президент говорив про пріоритетні потреби Збройних Сил України на полі бою. Також він подякував Гельсінкі за військову допомогу та підтримку "формули миру".

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Послу Ірландії Джонатану Конлону президент подякував за підтримку України з боку Дубліна попри військовий нейтралітет. Він також запросив Ірландію взяти участь у третьому саміті ініціативи Grain from Ukraine.

Основні теми обговорення з послом Чорногорії Борянкою Симічевич – "підготовка змісту двосторонньої угоди та подальші контакти на найвищому рівні", зазначили в ОП.

Під час зустрічі з послом Литви – Інгою Станітє-Толочкєнє Зеленський подякував за всебічну допомогу Україні, зокрема за готовність щороку надавати оборонну підтримку в розмірі 0,25% ВВП.

А серед головних тем розмови з послом Ісландії Фрідріком Йонссоном були підтримка євроатлантичної інтеграції України, "формули миру" та "плану перемоги", а також майбутні контакти "у двосторонньому та багатосторонньому форматах".

У серпні Зеленський приймав вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн Європейського Союзу – Бельгії, Словаччини, Італії та Нідерландів.