В Украине начали работу послы пяти европейских стран

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, принял верительные грамоты от послов пяти европейских стран: Ирландии, Исландии, Литвы, Финляндии и Черногории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский, как отмечается, поблагодарил послов за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поздравил с началом дипломатической миссии и выразил надежду на развитие межгосударственного диалога.

С послом Финляндии Тарьи Орвокки Фернандесом президент говорил о приоритетных потребностях Вооруженных Сил Украины на поле боя. Также он поблагодарил Хельсинки за военную помощь и поддержку "формулы мира".

Реклама:

Посла Ирландии Джонатана Конлона президент поблагодарил за поддержку Украины со стороны Дублина, несмотря на военный нейтралитет. Он также пригласил Ирландию принять участие в третьем саммите инициативы Grain from Ukraine.

Основные темы обсуждения с послом Черногории Борянкой Симичевич – "подготовка содержания двустороннего соглашения и дальнейшие контакты на высшем уровне", отметили в ОП.

Во время встречи с послом Литвы – Ингой Станите-Толочкене Зеленский поблагодарил за всестороннюю помощь Украине, в частности за готовность ежегодно оказывать оборонную поддержку в размере 0,25% ВВП.

А среди главных тем разговора с послом Исландии Фридриком Йонссоном были поддержка евроатлантической интеграции Украины, "формулы мира" и "плана победы", а также будущие контакты "в двустороннем и многостороннем форматах".

В августе Зеленский принимал верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран Европейского Союза – Бельгии, Словакии, Италии и Нидерландов.