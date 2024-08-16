Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Бельгії, Словаччини, Італії та Нідерландів
Новини — П'ятниця, 16 серпня 2024, 21:17 —
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 серпня, прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн Європейського Союзу – Бельгії, Словаччини, Італії та Нідерландів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.
Церемонія прийняття вірчих грамот послів відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.
Зеленський привітав новопризначених послів із початком дипломатичної місії в Україні та обговорив із кожним розвиток двостороннього діалогу.
В Україні розпочали роботу посол Італії Карло Формоза, Нідерландів – Алле Дорхаут, Бельгії – Люк Якобс та Словаччини – Павел Віздал.
Окрім того, свої дипломатичні місії в Києві очолили новопризначені посол Мексики та Індії.
Нагадаємо, чеський уряд цього тижня схвалив план переїзду посольства в Україні.
Тим часом у Словенії почала працювати перша в історії незряча посол Британії.