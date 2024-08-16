Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Бельгії, Словаччини, Італії та Нідерландів

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 серпня, прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн Європейського Союзу – Бельгії, Словаччини, Італії та Нідерландів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Офісу президента.

Церемонія прийняття вірчих грамот послів відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Зеленський привітав новопризначених послів із початком дипломатичної місії в Україні та обговорив із кожним розвиток двостороннього діалогу.

Реклама:

Фото: Офіс президента

В Україні розпочали роботу посол Італії Карло Формоза, Нідерландів – Алле Дорхаут, Бельгії – Люк Якобс та Словаччини – Павел Віздал.

Окрім того, свої дипломатичні місії в Києві очолили новопризначені посол Мексики та Індії.

Нагадаємо, чеський уряд цього тижня схвалив план переїзду посольства в Україні.

Тим часом у Словенії почала працювати перша в історії незряча посол Британії.