У Литві протягом вихідних проходять військові навчання

У Литві напередодні розпочались військові навчання Plieninis Vytis-3 24 за участю загонів округу Вітіса Добровольчих сил Охорони краю (ДСОК), які триватимуть до неділі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Під час навчань військовослужбовці виконуватимуть поставлені перед ними завдання, а також візьмуть участь у зустрічах із представниками місцевої муніципальної адміністрації.

Місцевих мешканців попередили, що в Анікщяйському, Утенському та Зарасайському районах озброєні бійці будуть пересуватися пішки або на цивільній та військовій техніці, використовуватимуть імітаційні боєприпаси, вибухові та димові пристрої.

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Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

У Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.