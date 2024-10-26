У Литві протягом вихідних проходять військові навчання
У Литві напередодні розпочались військові навчання Plieninis Vytis-3 24 за участю загонів округу Вітіса Добровольчих сил Охорони краю (ДСОК), які триватимуть до неділі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Під час навчань військовослужбовці виконуватимуть поставлені перед ними завдання, а також візьмуть участь у зустрічах із представниками місцевої муніципальної адміністрації.
Місцевих мешканців попередили, що в Анікщяйському, Утенському та Зарасайському районах озброєні бійці будуть пересуватися пішки або на цивільній та військовій техніці, використовуватимуть імітаційні боєприпаси, вибухові та димові пристрої.
Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.
У Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.