В Литве в течение выходных проходят военные учения

В Литве накануне начались военные учения Plieninis Vytis-3 24 с участием отрядов округа Витиса Добровольческих сил охраны края (ДСОК), которые продлятся до воскресенья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Во время учений военнослужащие будут выполнять поставленные перед ними задачи, а также примут участие во встречах с представителями местной муниципальной администрации.

Местных жителей предупредили, что в Аникщяйском, Утенском и Зарасайском районах вооруженные бойцы будут передвигаться пешком или на гражданской и военной технике, использовать имитационные боеприпасы, взрывные и дымовые устройства.

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Напомним, 14 октября Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

В Финляндии в конце ноября пройдут крупные артиллерийские учения НАТО.