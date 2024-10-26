ЦВК Грузії відреагувала на відео із вкидом бюлетенів

Глава Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі закликав Міністерство внутрішніх справ "якнайшвидше здійснити відповідні процедури" після появи відео, на якому зафіксували вкид бюлетенів на одній з виборчих дільниць у місті Марнеулі.

Про це він заявив на брифінгу, його цитує грузинський Перший канал, повідомляє "Європейська правда".

Каландарішвілі також закликав Марнеульську районну виборчу комісію терміново розібратися в ситуації, скликати засідання комісії та ухвалити відповідне рішення.

"У ЗМІ та Інтернеті поширюється інформація про те, що на 69-й виборчій дільниці Марнеулі до урни для голосування було вкинуто бюлетені. Це тривожна інформація", – зазначив глава ЦВК.

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За його словами, ЦВК "не дозволить таким маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми вклали в день виборів".

"Наскільки мені відомо, за цим фактом МВС порушило кримінальну справу. Я хотів би попросити Міністерство якнайшвидше реалізувати відповідні процедури, щоб надати громадськості об'єктивну, точну інформацію в межах нашої компетенції", – сказав Каландарішвілі.

Він додав, що такі інциденти "завдають шкоди виборчому середовищу, репутації інституції і викликають питання про результати".

Нагадаємо, на виборчій дільниці у грузинському місті Марнеулі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зафіксували вкид бюлетенів, після чого сталась фізична сутичка.

В Грузії у суботу, 26 жовтня, розпочалось голосування на парламентських виборах, результати яких можуть стати вирішальними для країни.

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