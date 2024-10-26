У Грузії ЗМІ повідомили про вкид бюлетенів на одній з дільниць

На виборчій дільниці у грузинському місті Марнеулі, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зафіксували вкид бюлетенів, після чого сталась фізична сутичка.

Відео інциденту поширила низка грузинських ЗМІ, зокрема, Interpressnews і Sova, інформує "Європейська правда".

Відео поширила керівниця НУО Transparency International Georgia Ека Гігаурі. На ньому видно, як людина кидає в урну кілька бюлетенів.

Реклама:

Крім того, ексомбудсмен Грузії Ніно Ломджарія повідомила, що на людину, яка зафіксувала інцидент, скоїли напад.

"На 69 дільниці Марнеулі на нашого спостерігача було скоєно фізичний напад, коли він знімав згаданий кадр вкидання бюлетенів", – зазначила Ломджарія.

В Грузії у суботу, 26 жовтня, розпочалось голосування на парламентських виборах, результати яких можуть стати вирішальними для країни.

Напередодні голосування рейтинг партії влади "Грузинська мрія" коливається в межах 34-35%, що за відсутності "мажоритарки" практично виключає шанси на формування нової парламентської більшості. Натомість більшість мають сформувати чотири опозиційні сили.

Однак "Грузинська мрія" не визнає даних авторитетних соціологічних досліджень. Ймовірним є сценарій, коли "Грузинська мрія" після виборів оголосить про свою перемогу, незалежно від того, яким у реальності буде результат.

Читатйте статтю "ЄвроПравди": Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій

Або дивіться відео: Грузія: революція чи "колонія РФ". План Кремля та влади на виборах