ЦИК Грузии отреагировала на видео со вбросом бюллетеней
Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили призвал Министерство внутренних дел "как можно быстрее осуществить соответствующие процедуры" после появления видео, на котором зафиксировали вброс бюллетеней на одном из избирательных участков в городе Марнеули.
Об этом он заявил на брифинге, его цитирует грузинский Первый канал, сообщает "Европейская правда".
Каландаришвили также призвал Марнеульскую районную избирательную комиссию срочно разобраться в ситуации, созвать заседание комиссии и принять соответствующее решение.
"В СМИ и Интернете распространяется информация о том, что на 69-м избирательном участке Марнеули в урну для голосования были вброшены бюллетени. Это тревожная информация", – отметил глава ЦИК.
По его словам, ЦИК "не позволит таким манипулятивным инцидентам подорвать многомесячные усилия, которые мы вложили в день выборов".
"Насколько мне известно, по этому факту МВД возбудило уголовное дело. Я хотел бы попросить Министерство как можно быстрее реализовать соответствующие процедуры, чтобы предоставить общественности объективную, точную информацию в пределах нашей компетенции", – сказал Каландаришвили.
Он добавил, что такие инциденты "наносят ущерб избирательной среде, репутации института и вызывают вопросы о результатах".
Напомним, на избирательном участке в грузинском городе Марнеули, по сообщениям местных СМИ, зафиксировали вброс бюллетеней, после чего произошла потасовка.
В Грузии в субботу, 26 октября, началось голосование на парламентских выборах, результаты которых могут стать решающими для страны.
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