У Грузії закрили дільницю, на якій зафіксували вкид бюлетенів

Виборча дільниця у грузинському місті Марнеулі, де зафіксували вкид бюлетенів, зупинила роботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал SOVA.

За рішенням Центральної виборчої комісії дільниця №69 у Марнеулі, де спостерігачі зафіксували вкид бюлетенів, призупинила роботу. Окружна виборча комісія повинна буде вирішити, як продовжиться процедура голосування зареєстрованих там виборців.

Доповнено. Згодом речниця ЦВК оголосила, що за рішенням окружної комісії після виїзду на місце результати голосування на дільниці визнано недійсними.

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МВС Грузії почало розслідування випадку за статтею 164 кримінального кодексу, де прописана відповідальність за фальсифікації під час виборчого процесу.

Грузія у суботу, 26 жовтня, голосує на парламентських виборах, які вважають визначальними для подальшого курсу країни.

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