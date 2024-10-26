В Грузии закрыли участок, на котором зафиксировали вброс бюллетеней
Избирательный участок в грузинском городе Марнеули, где зафиксировали вброс бюллетеней, остановил работу.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал SOVA.
По решению Центральной избирательной комиссии участок №69 в Марнеуле, где наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней, приостановил работу. Окружная избирательная комиссия должна будет решить, как продолжится процедура голосования зарегистрированных там избирателей.
Дополнено. Впоследствии пресс-секретарь ЦИК объявила, что по решению окружной комиссии после выезда на место результаты голосования на участке признаны недействительными.
МВД Грузии начало расследование случая по статье 164 уголовного кодекса, где прописана ответственность за фальсификации во время избирательного процесса.
Грузия в субботу, 26 октября, голосует на парламентских выборах, которые считают определяющими для дальнейшего курса страны.
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