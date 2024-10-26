В Грузии закрыли участок, на котором зафиксировали вброс бюллетеней

Избирательный участок в грузинском городе Марнеули, где зафиксировали вброс бюллетеней, остановил работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал SOVA.

По решению Центральной избирательной комиссии участок №69 в Марнеуле, где наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней, приостановил работу. Окружная избирательная комиссия должна будет решить, как продолжится процедура голосования зарегистрированных там избирателей.

Дополнено. Впоследствии пресс-секретарь ЦИК объявила, что по решению окружной комиссии после выезда на место результаты голосования на участке признаны недействительными.

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