ЗМІ: Партія Туска висуватиме кандидатом на президентських виборах мера Варшави

Партія чинного прем’єра Польщі "Громадянська платформа" планує висунути своїм кандидатом на наступних президентських виборах популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24.

За інформацією журналістів, рішення щодо висування кандидатури Тшасковського фактично вже ухвалене партійним керівництвом.

У "Громадянській платформі нібито вагалися між Тшасковським та чинним міністром закордонних справ Радославом Сікорським, і врешті аргументи на користь Тшасковського, сукупно з даними соцопитувань, переважили.

Реклама:

Як вважають, кандидатура Сікорського має менші шанси здобути голоси більш центристського і лівого електорату. У партії нібито побоюються, що Сікорський, схильний до прямолінійних заяв, може якоюсь ремаркою у політичній боротьбі відвернути від себе частину виборців.

Тшасковський, нагадаємо, змагався на попередніх президентських виборах з чинним президентом від "ПіС" Анджеєм Дудою.

Раніше цього тижня прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що кандидат у президенти від його партії буде оголошений 7 грудня в Сілезії і це буде "не він".

Читайте також детально про те, як "ПіС" планує виграти президентські вибори та посилити вплив на країну.