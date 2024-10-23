Туск анонсував висунення кандидата у президенти від своєї партії: "Це не я"
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що кандидат у президенти від його партії буде оголошений 7 грудня в Сілезії.
Про це Туск повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Президентські вибори у Польщі відбудуться навесні наступного року. Анджей Дуда залишить свій пост у серпні 2025 року.
У партії "Право і справедливість" вже кілька місяців працює команда під керівництвом лідера Ярослава Качинського над вибором кандидата. "Громадянська коаліція" також ще не оголосила свого кандидата.
"Хто буде нашим кандидатом на президентських виборах? Ми оголосимо це рішення 7 грудня в Сілезії. Це буде той, хто, по-перше, найкраще підходить для цієї посади, по-друге, має найбільші шанси на перемогу, і, по-третє, це буду не я. Справді!", – написав Туск.
Рафал Тшасковський – мер Варшави – вважається вірогідним кандидатом від "Громадянської коаліції". У нього можуть бути кращі результати на президентських виборах, ніж у глави МЗС Радослава Сікорського, згідно з двома опитуваннями United Surveys для Wirtualna Polska.
Очільник МЗС програв би в першому турі потенційному кандидату від "Права і справедливості", якби це був президент Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький.
Читайте детально про те, як "ПіС" планує виграти президентські вибори та посилити вплив на країну.