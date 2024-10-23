Туск анонсував висунення кандидата у президенти від своєї партії: "Це не я"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що кандидат у президенти від його партії буде оголошений 7 грудня в Сілезії.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Президентські вибори у Польщі відбудуться навесні наступного року. Анджей Дуда залишить свій пост у серпні 2025 року.

У партії "Право і справедливість" вже кілька місяців працює команда під керівництвом лідера Ярослава Качинського над вибором кандидата. "Громадянська коаліція" також ще не оголосила свого кандидата.

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"Хто буде нашим кандидатом на президентських виборах? Ми оголосимо це рішення 7 грудня в Сілезії. Це буде той, хто, по-перше, найкраще підходить для цієї посади, по-друге, має найбільші шанси на перемогу, і, по-третє, це буду не я. Справді!", – написав Туск.

Рафал Тшасковський – мер Варшави – вважається вірогідним кандидатом від "Громадянської коаліції". У нього можуть бути кращі результати на президентських виборах, ніж у глави МЗС Радослава Сікорського, згідно з двома опитуваннями United Surveys для Wirtualna Polska.

Очільник МЗС програв би в першому турі потенційному кандидату від "Права і справедливості", якби це був президент Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький.

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