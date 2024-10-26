СМИ: Партия Туска будет выдвигать кандидатом на президентских выборах мэра Варшавы

Партия действующего премьера Польши "Гражданская платформа" планирует выдвинуть своим кандидатом на следующих президентских выборах популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24.

По информации журналистов, решение о выдвижении кандидатуры Тшасковского фактически уже принято партийным руководством.

В "Гражданской платформе" якобы колебались между Тшасковским и действующим министром иностранных дел Радославом Сикорским, и в конце аргументы в пользу Тшасковского, совокупно с данными соцопросов, перевесили.

Реклама:

Как считают, кандидатура Сикорского имеет меньшие шансы получить голоса более центристского и левого электората. В партии якобы опасаются, что Сикорский, склонный к прямолинейным заявлениям, может какой-то ремаркой в политической борьбе отвернуть от себя часть избирателей.

Тшасковский, напомним, соревновался на предыдущих президентских выборах с действующим президентом от "ПиС" Анджеем Дудой.

Ранее на этой неделе премьер Польши Дональд Туск сообщил, что кандидат в президенты от его партии будет объявлен 7 декабря в Силезии и это будет "не он".

Читайте также подробно о том, как "ПиС" планирует выиграть президентские выборы и усилить влияние на страну.