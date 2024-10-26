Біля однієї з виборчих дільниць Тбілісі сталась масова бійка

Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась бійка за участі багатьох людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка грузинських ЗМІ.

Відео сутички, що сталася біля дільниці №60 у тбіліському районі Глдані, опублікував опозиційний телеканал Pirveli. Бійка нібито сталася між особами, пов’язаними з партією влади, та спостерігачами.

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Портал SOVA повідомляє, що процес голосування після того призупинили.

Депутат міської ради Тбілісі від опозиційного "Єдиного національного руху" Іраклій Едзгверадзе стверджує, що конфлікт стався після прибуття на дільницю активіста керівної партії "Грузинська мрія" Шако Кучашвілі та його провокацій.

"До цієї дільниці "прикріплена" конкретно ця особа, співробітник Служби держбезпеки… Він підходить до людей і ображає їх", – заявив депутат.

"Новости-Грузия" повідомляє, що на місце прибула поліція. В МВС Грузії ще не коментували інцидент.

Бійка між прихильниками влади та опозиції сталася також у тбіліському районі Ісані.

Перед тим у місті Марнеулі зупинили роботу виборчої дільниці та анулювали результати голосування на ній після зафіксованого вкиду бюлетенів.

Нагадаємо, 26 жовтня Грузія голосує на парламентських виборах, які вважають визначальними для подальшого курсу країни.

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