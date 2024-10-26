Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка

Возле одного из избирательных участков в Тбилиси произошла драка с участием многих людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд грузинских СМИ.

Видео схватки, произошедшей возле участка №60 в тбилисском районе Глдани, опубликовал оппозиционный телеканал Pirveli. Драка якобы произошла между лицами, связанными с партией власти, и наблюдателями.

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Портал SOVA сообщает, что процесс голосования после этого приостановили.

Депутат городского совета Тбилиси от оппозиционного "Единого национального движения" Ираклий Эдзгверадзе утверждает, что конфликт произошел после прибытия на участок активиста правящей партии "Грузинская мечта" Шако Кучашвили и его провокаций.

"К этому участку "прикреплен" конкретно этот человек, сотрудник Службы госбезопасности... Он подходит к людям и оскорбляет их", – заявил депутат.

"Новости-Грузия" сообщает, что на место прибыла полиция. В МВД Грузии еще не комментировали инцидент.

Драка между сторонниками власти и оппозиции произошла также в тбилисском районе Исани.

Перед тем в городе Марнеули остановили работу избирательного участка и аннулировали результаты голосования на нем после зафиксированного вброса бюллетеней.

Напомним, 26 октября Грузия голосует на парламентских выборах, которые считают определяющими для дальнейшего курса страны.

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