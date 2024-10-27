Словаччина та Угорщина консультуються про організацію інфрастурктури для Олімпійських ігор

Словаччина розпочала консультації з Угорщиною щодо можливості створення мережі спортивної інфраструктури, яка могла б бути використана в можливій заявці Угорщини на проведення літніх Олімпійських ігор 2036-2040 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Це підтвердили на прес-конференції в суботу, 26 жовтня, лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко та міністр спорту і туризму Душан Кекеті.

Кекеті зазначив, що мова йде переважно про будівництво спортивної інфраструктури. Остання також може бути використана в майбутньому.

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Вони підкреслили, що темою консультацій не є намір висунути спільну кандидатуру.

"Консультації стосуються існуючої та потенційної нової майбутньої спортивної інфраструктури, придатної для організації Олімпійських ігор, яка також має потенціал для сталого розвитку", – сказав Данко.

За його словами, список словацьких спортивних об'єктів узгоджується з угорською стороною.

"Угорщина визначає, що на території Словаччини є спортивні об'єкти, які можуть бути залучені до організації Олімпійських ігор, як ті, що перебувають у приватній власності, так і футбольні стадіони в Братиславі, Дунайській Стреді або Кошице. Не виключається будівництво нових спортивних об'єктів, які можуть вписатися в концепцію", – уточнив він.

Як зазначило видання, одним зі спортивних комплексів, який повинен належати до цієї групи "загальної олімпійської спортивної інфраструктури" в разі висунення кандидатури, є проєкт Олімпійської арени, яка повинна бути створена шляхом розширення і добудови олімпійського тренувального центру і спортивного комплексу в Шаморіні.

Кекеті уточнив, що Олімпійська арена повинна забезпечити умови для більш ніж 15 олімпійських видів спорту зі спортивними майданчиками на площі майже 5 тисяч квадратних метрів, які повинні відповідати критеріям організації міжнародних заходів. Комплекс буде управлятися Словацьким олімпійським і спортивним комітетом (SOSC).

"Загальні інвестиційні витрати оцінюються в 31 млн євро, з яких 20 млн євро має виділити держава, решта – внесок приватного інвестора, власника нинішнього комплексу", – пояснив він.

Кекеті додав, що державні інвестиції в проєкт, який перебуває на стадії отримання дозволу на будівництво, будуть затверджені урядом найближчим часом.

Як відомо, цьогоріч Літні Олімпійські ігри завершились у Парижі, вони, зокрема, запам’яталися загрозами терактів і диверсіями.

Лос-Анджелес прийме наступні літні Олімпійські ігри у 2028 році, а Австралія планує провести їх у 2032 році в Брісбені.

У серпні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада прагне прийняти Олімпійські ігри у 2040 або 2044 році.