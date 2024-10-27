Словакия и Венгрия консультируются об организации инфрастурктуры для Олимпийских игр

Словакия начала консультации с Венгрией о возможности создания сети спортивной инфраструктуры, которая могла бы быть использована в возможной заявке Венгрии на проведение летних Олимпийских игр 2036-2040 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Это подтвердили на пресс-конференции в субботу, 26 октября, лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко и министр спорта и туризма Душан Кекетти.

Кекетти отметил, что речь идет преимущественно о строительстве спортивной инфраструктуры. Последняя также может быть использована в будущем.

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Они подчеркнули, что темой консультаций не является намерение выдвинуть общую кандидатуру.

"Консультации касаются существующей и потенциальной новой будущей спортивной инфраструктуры, пригодной для организации Олимпийских игр, которая также имеет потенциал для устойчивого развития", – сказал Данко.

По его словам, список словацких спортивных объектов согласовывается с венгерской стороной.

"Венгрия определяет, что на территории Словакии есть спортивные объекты, которые могут быть привлечены к организации Олимпийских игр, как те, что находятся в частной собственности, так и футбольные стадионы в Братиславе, Дунайской Стреде или Кошице. Не исключается строительство новых спортивных объектов, которые могут вписаться в концепцию", – уточнил он.

Как отметило издание, одним из спортивных комплексов, который должен принадлежать к этой группе "общей олимпийской спортивной инфраструктуры" в случае выдвижения кандидатуры, является проект Олимпийской арены, которая должна быть создана путем расширения и достройки олимпийского тренировочного центра и спортивного комплекса в Шаморине.

Кекетти уточнил, что Олимпийская арена должна обеспечить условия для более чем 15 олимпийских видов спорта со спортивными площадками на площади почти 5 тысяч квадратных метров, которые должны соответствовать критериям организации международных мероприятий. Комплекс будет управляться Словацким олимпийским и спортивным комитетом (SOSC).

"Общие инвестиционные расходы оцениваются в 31 млн евро, из которых 20 млн евро должно выделить государство, остальное – вклад частного инвестора, владельца нынешнего комплекса", – пояснил он.

Кекетти добавил, что государственные инвестиции в проект, который находится на стадии получения разрешения на строительство, будут утверждены правительством в ближайшее время.

Как известно, в этом году Летние Олимпийские игры завершились в Париже, они, в частности, запомнились угрозами терактов и диверсиями.

Лос-Анджелес примет следующие летние Олимпийские игры в 2028 году, а Австралия планирует провести их в 2032 году в Брисбене.

В августе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти стремятся принять Олимпийские игры в 2040 или 2044 году.