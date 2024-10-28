Прем'єрка Литви про результати парламентських виборів: Я приймаю це як факт

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, чия партія Союз вітчизни – Литовські християнські демократи програла парламентські вибори, заявила, що приймає результати волевиявлення, які її не здивували.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці литовського уряду наводить LRT.

Партія Шимоніте посіла друге місце на виборах до Сейму і буде представлена у парламенті 28 депутатами.

"Результати такі, якими вони є. Я приймаю це як факт. У мене можуть бути які завгодно надії та очікування, але я знаю, що в Литві так заведено, що на кожних виборах маятник хитається то в один, то в інший бік", – зазначила вона.

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Шимоніте також додала, що поважає волю виборців.

За підсумками двох турів парламентських виборів перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія, яка отримала 52 мандати. Очікують, що саме вона сформує новий уряд.

Читайте детальніше у матеріалі: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.