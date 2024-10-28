Парламентські вибори в Литві: опозиція закріпила лідерство за підсумками другого туру

У Литві за підсумками другого туру парламентських виборів, який проходив у неділю, 27 жовтня, опозиційна Соціал-демократична партія закріпила лідерство і матиме найбільше представництво у Сеймі наступного скликання.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

За даними Головної виборчої комісії, за підсумками двох турів соціал-демократи отримали 52 мандати.

Керівна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте – на другому місці з 28 мандатами.

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Новостврорена популістська партія "Зоря Німану" на чолі зі скандальним Ремігіюсом Жемайтайтісом здобула 14 мандатів.

Ліберальний рух буде представлений у Сеймі 12 депутатами, а Союз фермерів і зелених – 8. Ще 7 мандатів здобули представники інших політичних сил.

LRT

Явка у другому турі становила 41,31%, що значно нижче, ніж у першому турі (52%).

Лідер консерваторів і чинний глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс привітав соціал-демократів з перемогою.

"Сильний виступ. Моє побажання їм – сформувати відповідальний уряд, з відповідальним підходом", – сказав він журналістам у неділю ввечері.

Примітно, що сам він програв в окрузі у Каунасі, де мандат здобув представник Ліберального руху Симонас Кайріс. Однак Ландсбергіс забезпечив собі місце у Сеймі за партійним списком.

Як відомо, 13 жовтня у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. За його підсумками також лідирувала опозиційна Соціал-демократична партія.

Читайте детальніше про події у матеріалі: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.