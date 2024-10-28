Премьер Литвы о результатах парламентских выборов: Я принимаю это как факт

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, чья партия Союз отечества – Литовские христианские демократы проиграла парламентские выборы, заявила, что принимает результаты волеизъявления, которые ее не удивили.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского правительства приводит LRT.

Партия Шимоните заняла второе место на выборах в Сейм и будет представлена в парламенте 28 депутатами.

"Результаты таковы, какими они есть. Я принимаю это как факт. У меня могут быть какие угодно надежды и ожидания, но я знаю, что в Литве так заведено, что на каждых выборах маятник качается то в одну, то в другую сторону", – отметила она.

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Шимоните также добавила, что уважает волю избирателей.

По итогам двух туров парламентских выборов победу одержала оппозиционная Социал-демократическая партия, которая получила 52 мандата. Ожидается, что именно она сформирует новое правительство.

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