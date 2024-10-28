У Європі вперше наказали арештувати активи РФ задля компенсацій "Нафтогазу"

Компанія НАК "Нафтогаз України" заявила, що суд у Фінляндії наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні – це уперше за межами України ухвалено рішення про арешт, що має привести до стягнення росактивів на користь "Нафтогазу" за втрати внаслідок окупації Криму.

Як пише "Європейська правда", про це заявила пресслужба компанії 28 жовтня.

Згідно з оголошенням, Окружний суд Гельсінкі задовольнив клопотання "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи РФ на території Фінляндії – нерухомість та інші активи вартістю в десятки мільйонів доларів.

"Це рішення – частина глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу.

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Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз", – йдеться у заяві.

В компанії пояснили, що Росія досі відмовляється сплатити "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, тому компанія використовує усі доступні механізми для їхнього стягнення.

"Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів на користь "Нафтогазу" для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму.

Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.