В Европе впервые приказали арестовать активы РФ для компенсаций "Нафтогаза"

Компания НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что суд в Финляндии приказал наложить арест на отдельные российские активы в стране – это впервые за пределами Украины принято решение об аресте, что должно привести к взысканию росактивов в пользу "Нафтогаза" за потери в результате оккупации Крыма.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-служба компании 28 октября.

Согласно объявлению, Окружной суд Хельсинки удовлетворил ходатайство "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы РФ на территории Финляндии – недвижимость и другие активы стоимостью в десятки миллионов долларов.

"Это решение – часть глобальной стратегии "Нафтогаза" по взысканию компенсации за убытки, причиненные захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража.

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Это также первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к России относительно экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу группы Нафтогаз", – говорится в заявлении.

В компании объяснили, что Россия до сих пор отказывается уплатить "Нафтогазу" компенсации, предусмотренные решением арбитража, поэтому компания использует все доступные механизмы для их взыскания.

"Сегодня мы стали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Напомним, в апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза" для компенсации убытков и потери имущества в результате оккупации Крыма.

Арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.