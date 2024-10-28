Партії Шольца і "подруги Путіна" розпочинають коаліційні переговори у Бранденбурзі

У німецькій федеральній землі Бранденбург Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) і ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) розпочинають переговори про створення коаліції.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує "Європейська правда".

Як оголосили в понеділок на пресонференції в Потсдамі прем’єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке (СДПН) і лідер регіонального відділення АСВ Роберт Крамбах, обидві партії мають намір рекомендувати своїм партійним виконавчим комітетам почати коаліційні переговори.

Самі переговори можуть початися вже наступного тижня.

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"Був лише один спосіб сформувати уряд, якщо ви не хочете створювати коаліцію з "АдН". Тепер ми повинні перетворити довіру, надану нам виборцями на виборах, на політику. Я особисто вважаю, що виконавча влада землі погодиться з цією пропозицією", – сказав Войдке.

За його словами, партії "домовилися, що хочемо зробити все можливе, щоб поліпшити життя жителів Бранденбурга" попри розбіжності щодо деяких питань.

Своєю чергою Крамбах говорив про "довірливі дискусії", що відбулися протягом останніх кількох тижнів.

"У попередніх переговорах ми повинні були з'ясувати, чи буде наш партнер ставитися до нас надійно і справедливо", – сказав він.

Позиції СДПН і АСВ "значною мірою збігаються в тому, як ми хочемо аналізувати і вирішувати наявні проблеми, такі як освіта чи інші питання", – додав Крамбах.

Нагадаємо, на земельних виборах у Бранденбурзі АСВ отримав 13,5% голосів. Хоча соціал-демократи і перемогли, розподіл мандатів призвів до того, що для більшості СДПН у Бранденбурзі треба співпрацювати з ультралівими Вагенкнехт.

Лідерка Альянсу, яку називають "подругою Путіна" через прихильність до Росії, вимагала включити у коаліційні угоди пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет в німеччині.

Детальніше про ситуацію, яка склалася після виборів у Бранденбурзі, читайте у статті - Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна".