Партии Шольца и "подруги Путина" начинают коалиционные переговоры в Бранденбурге
В немецкой федеральной земле Бранденбург Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) начинают переговоры о создании коалиции.
Об этом сообщает Tagesschau, информирует "Европейская правда".
Как объявили в понедельник на пресонференции в Потсдаме премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ) и лидер регионального отделения АСВ Роберт Крамбах, обе партии намерены рекомендовать своим партийным исполнительным комитетам начать коалиционные переговоры.
Сами переговоры могут начаться уже на следующей неделе.
"Был только один способ сформировать правительство, если вы не хотите создавать коалицию с "АдГ". Теперь мы должны превратить доверие, оказанное нам избирателями на выборах, в политику. Я лично считаю, что исполнительная власть земли согласится с этим предложением", – сказал Войдке.
По его словам, партии "договорились, что хотим сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь жителей Бранденбурга" несмотря на разногласия по некоторым вопросам.
В свою очередь Крамбах говорил о "доверительных дискуссиях", состоявшихся в течение последних нескольких недель.
"В предварительных переговорах мы должны были выяснить, будет ли наш партнер относиться к нам надежно и справедливо", – сказал он.
Позиции СДПГ и АСВ "в значительной степени совпадают в том, как мы хотим анализировать и решать существующие проблемы, такие как образование или другие вопросы", – добавил Крамбах.
Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге АСВ получил 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства СДПГ в Бранденбурге надо будет сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.
Лидер Альянса, которую называют "подругой Путина" из-за приверженности к РФ, требовала включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет в Германии.
Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье - Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".