Партии Шольца и "подруги Путина" начинают коалиционные переговоры в Бранденбурге

В немецкой федеральной земле Бранденбург Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) начинают переговоры о создании коалиции.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует "Европейская правда".

Как объявили в понедельник на пресонференции в Потсдаме премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ) и лидер регионального отделения АСВ Роберт Крамбах, обе партии намерены рекомендовать своим партийным исполнительным комитетам начать коалиционные переговоры.

Сами переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

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"Был только один способ сформировать правительство, если вы не хотите создавать коалицию с "АдГ". Теперь мы должны превратить доверие, оказанное нам избирателями на выборах, в политику. Я лично считаю, что исполнительная власть земли согласится с этим предложением", – сказал Войдке.

По его словам, партии "договорились, что хотим сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь жителей Бранденбурга" несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

В свою очередь Крамбах говорил о "доверительных дискуссиях", состоявшихся в течение последних нескольких недель.

"В предварительных переговорах мы должны были выяснить, будет ли наш партнер относиться к нам надежно и справедливо", – сказал он.

Позиции СДПГ и АСВ "в значительной степени совпадают в том, как мы хотим анализировать и решать существующие проблемы, такие как образование или другие вопросы", – добавил Крамбах.

Напомним, на земельных выборах в Бранденбурге АСВ получил 13,5% голосов. Хотя социал-демократы и победили, распределение мандатов привело к тому, что для большинства СДПГ в Бранденбурге надо будет сотрудничать с ультралевыми Вагенкнехт.

Лидер Альянса, которую называют "подругой Путина" из-за приверженности к РФ, требовала включить в коалиционные соглашения пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет в Германии.

Подробнее о ситуации, которая сложилась после выборов в Бранденбурге, читайте в статье - Бранденбург меняет Германию: Как партия Шольца дошла до альянса с "друзьями Путина".