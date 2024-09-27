"Подруга Путіна" вимагає включити питання "миру" в Україні у коаліційні угоди на сході Німеччини

Сара Вагенкнехт, лідерка ліворадикальної партії BSW, яка веде переговори про можливе входження до коаліцій у трьох землях на сході Німеччини, вимагає включити у коаліційні угоди пункти про дипломатичне врегулювання війни в Україні та непідтримку розміщення американських ракет.

Про це вона сказала в інтерв’ю RND, повідомляє "Європейська правда".

Вагенкнехт, яка вважається "подругою Путіна" у Німеччині, заявила, що уряди федеральних земель повинні представляти те, чого хоче переважна більшість людей на сході країни.

"А це означає заклик до федерального уряду нарешті зосередитися на дипломатії замість того, щоб завжди зосереджуватися на зброї. Стратегія завершення війни шляхом постачання зброї або прийняття рішень про надання все більшої кількості зброї (Україні) провалилася", – заявила лідерка BSW.

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Уряди земель, додала вона, також повинні зайняти чітку позицію щодо розміщення американських ракет середньої дальності, які, за словами Вагенкнехт, дві третини людей на сході Німеччини відкидають.

"Це має бути включено до преамбули коаліційної угоди. Потім це може призвести до ініціативи Бундесрату, але, перш за все, уряд землі повинен публічно відстоювати цю позицію. Ми хочемо, щоб у Німеччині відбулася широка дискусія на цю тему", – заявила вона.

Вагенкнехт додала, що питання розміщення ракет США є "екзистенційним", оскільки ракети нібито "значно підвищують ядерний ризик для Німеччини".

У тому разі, якщо угоди за цими, а також за деякими іншими пунктами не буде досягнуто, Вагенкнехт не погодиться на входження своєї партії в земельні уряди.

"Якщо інші не хочуть рухатися вперед, то наш виборчий мандат – це опозиція", – сказала вона.

Нагадаємо, на земельних виборах у Бранденбурзі BSW отримала 13,5% голосів. Хоча соціал-демократи і перемогли, розподіл мандатів призвів до того, що для більшості у СДПН у Бранденбурзі треба співпрацювати з ультралівими Вагенкнехт.

Детальніше про ситуацію, яка склалася після виборів у Бранденбурзі, читайте у статті Бранденбург змінює Німеччину: Як партія Шольца дійшла до альянсу з "друзями Путіна".

Партія BSW також отримала високі результати на місцевих виборах у Саксонії та Тюрингії на початку вересня.