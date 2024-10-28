У Литві відбудуться військові навчання за участю винищувачів F-18 і Eurofighter

У західних регіонах Литви відбудуться військові навчання, в ході яких винищувачі НАТО, які беруть участь у місії з охорони повітряного простору країн Балтії, літатимуть на низькій висоті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, у вівторок, 29 жовтня, місцеві жителі зможуть побачити і почути винищувачі F-18 і Eurofighter Typhoon.

Польоти відбуватимуться на низькій висоті над Балтійським морем і прибережними населеними пунктами.

Реклама:

Ці польоти є частиною міжнародних навчань Збройних сил Литви Neptune Strike 24-2.

Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

У Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.