У Литві відбудуться військові навчання за участю винищувачів F-18 і Eurofighter
Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 12:49 —
У західних регіонах Литви відбудуться військові навчання, в ході яких винищувачі НАТО, які беруть участь у місії з охорони повітряного простору країн Балтії, літатимуть на низькій висоті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Як зазначено, у вівторок, 29 жовтня, місцеві жителі зможуть побачити і почути винищувачі F-18 і Eurofighter Typhoon.
Польоти відбуватимуться на низькій висоті над Балтійським морем і прибережними населеними пунктами.
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Ці польоти є частиною міжнародних навчань Збройних сил Литви Neptune Strike 24-2.
Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.
У Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.
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