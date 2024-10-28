В Литве состоятся военные учения с участием истребителей F-18 и Eurofighter

В западных регионах Литвы состоятся военные учения, в ходе которых истребители НАТО, участвующие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, будут летать на низкой высоте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано, во вторник, 29 октября, местные жители смогут увидеть и услышать истребители F-18 и Eurofighter Typhoon.

Полеты будут происходить на низкой высоте над Балтийским морем и прибрежными населенными пунктами.

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Эти полеты являются частью международных учений Вооруженных сил Литвы Neptune Strike 24-2.

Напомним, 14 октября Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

В Финляндии в конце ноября пройдут крупные артиллерийские учения НАТО.