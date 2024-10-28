Головна опозиційна партія Польщі відкладе оголошення свого кандидата у президенти 

Опозиційна правоконсервативна партія "Право і справедливість" вирішила відкласти обрання свого кандидата на майбутніх президентських виборах у Польщі ще на кілька тижнів.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це оголосив заступник голови партії, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Моравецький заявив, що у партійному керівництві відкладають обрання кандидата у президенти від "ПіС" на ще 2-3 тижні, щоб провести додаткові дослідження.

"Ми хочемо обрати найкращого, щоби у травні у нас не було неприємних несподіванок. Тобто, якщо коротко, щоб наш опонент не виграв ці президентські вибори, інакше тоді ця система Дональда Туска буде "замкнена"... Тож ми дуже хочемо обрати когось, хто має найкращі шанси перемогти", – сказав він.

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Також експрем’єр сказав, що "ПіС" вирішила не проводити праймеріз, оскільки належна організація цього процесу потребує дуже великих зусиль.

За даними агентства PAP від джерел у партії, серед кандидатів розглядають директора Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького, євродепутата і екскандидата у мери Варшави Тобіаша Бохенського та ексміністра освіти і науки Пшемислава Чарнека. У ЗМІ з’являлися й інші прізвища.

Партія чинного прем’єра Польщі "Громадянська платформа", за даними ЗМІ, вже визначилася з кандидатом і висуватиме популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

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