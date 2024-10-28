Главная оппозиционная партия Польши отложит объявление своего кандидата в президенты

Оппозиционная правоконсервативная партия "Право и справедливость" решила отложить избрание своего кандидата на предстоящих президентских выборах в Польше еще на несколько недель.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявил заместитель председателя партии, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил, что в партийном руководстве откладывают избрание кандидата в президенты от "ПиС" на еще 2-3 недели, чтобы провести дополнительные исследования.

"Мы хотим выбрать лучшего, чтобы в мае у нас не было неприятных неожиданностей. То есть, если коротко, чтобы наш оппонент не выиграл эти президентские выборы, иначе тогда эта система Дональда Туска будет "замкнута"... Поэтому мы очень хотим выбрать кого-то, кто имеет лучшие шансы победить", – сказал он.

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Также экс-премьер сказал, что "ПиС" решила не проводить праймериз, поскольку надлежащая организация этого процесса требует очень больших усилий.

По данным агентства PAP от источников в партии, среди кандидатов рассматривают директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, евродепутата и экс-кандидата в мэры Варшавы Тобиаша Бохенского и экс-министра образования и науки Пшемыслава Чарнека. В СМИ появлялись и другие имена.

Партия действующего премьера Польши "Гражданская платформа", по данным СМИ, уже определилась с кандидатом и будет выдвигать популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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