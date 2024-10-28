В Італії розслідують крадіжку даних про топпосадовців із бази МВС

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні різко відреагував на арешт угруповання, підозрюваного у викраденні даних про високопосадовців країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Розслідування стосується приватної детективної фірми Equalize з Мілана, яку очолює колишній офіцер італійської поліції. Фірма нібито мала доступ до бази даних МВС Італії, де відстежувалась фінансова діяльність клієнтів.

За інформацією слідства, працівники фірми протягом 2019-2024 років понад 50 тисяч разів незаконно отримували інформацію про експрем’єра Маттео Ренці та голову Сенату й союзника Мелоні Іньяціо Ла Руссу.

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Отриману інформацію Equalize нібито продавала клієнтам, аби ті використовували її для тиску або шантажу бізнесменів і політиків.

На вихідних італійська поліція відправила під домашній арешт чотирьох людей у зв'язку з розслідуванням.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав злам неприйнятним.

"Шпигунство за приватним життям людей, а потім використання інформації в економічних або політичних цілях – це справді загроза демократії", – наголосив Таяні, додавши, що викрадену інформацію може використовувати Росія "або інші країни, які не є нашими друзями".

Про останній злам стало відомо після іншого подібного інциденту в італійському банку Intesa Sanpaolo, колишній співробітник якого незаконно отримував доступ до даних про топпосадовців, включно з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні та її сестрою.

Нагадаємо, раніше Мелоні подала до суду для відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.