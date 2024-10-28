В Италии расследуют кражу данных о топ-чиновниках из базы МВД

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни резко отреагировал на арест группировки, подозреваемой в похищении данных о чиновниках страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Расследование касается частной детективной фирмы Equalize из Милана, которую возглавляет бывший офицер итальянской полиции. Фирма якобы имела доступ к базе данных МВД Италии, где отслеживалась финансовая деятельность клиентов.

По информации следствия, работники фирмы в течение 2019-2024 годов более 50 тысяч раз незаконно получали информацию об экс-премьере Маттео Ренци и председателе Сената и союзнике Мелони Иньяцио Ла Руссу.

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Полученную информацию Equalize якобы продавала клиентам, чтобы те использовали ее для давления или шантажа бизнесменов и политиков.

На выходных итальянская полиция отправила под домашний арест четырех человек в связи с расследованием.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал взлом неприемлемым.

"Шпионаж за частной жизнью людей, а затем использование информации в экономических или политических целях – это действительно угроза демократии", – подчеркнул Таяни, добавив, что похищенную информацию может использовать Россия „или другие страны, которые не являются нашими друзьями".

О последнем взломе стало известно после другого подобного инцидента в итальянском банке Intesa Sanpaolo, бывший сотрудник которого незаконно получал доступ к данным о топ-чиновниках, включая премьера Италии Джорджу Мелони и ее сестру.

Напомним, ранее Мелони подала в суд для возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.