Прем'єрка Італії судитиметься через фейкові порноролики з нею

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вимагає відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Суд міста Сассарі, що на острові Сардинія, закликав Мелоні дати свідчення 2 липня у суді над двома особами щодо порнороликів, розміщених в інтернеті, в яких її обличчя було накладено на тіла актрис, щоб створити враження, ніби вона брала участь у зйомках.

Під слідством перебувають 40-річний чоловік та його 73-річний батько. Літній чоловік попросив призначити йому громадські роботи, щоб закрити справу проти нього, і суд ухвалить рішення щодо цього прохання наступного тижня.

За словами адвоката прем'єрки, якщо вона отримає відшкодування збитків, то пожертвує ці гроші до фонду Міністерства внутрішніх справ для жінок, які стали жертвами насильства.

Відео були розміщені на американському порносайті та залишалися в мережі кілька місяців. Вони з'явилися ще до того, як Мелоні очолила італійський уряд у 2022 році.

Раніше Європейський парламент ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Європейська комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Перед цим Німеччина, Франція та Італія досягли домовленості про те, як в майбутньому потрібно регулювати штучний інтелект.