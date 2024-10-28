Норвегія придбає у США ракети AMRAAM для ППО на понад $360 млн

Норвегія уклала угоду зі США про закупівлю нових ракет для протиповітряної оборони AIM-120C-8 AMRAAM загальною вартістю 4 мільярди норвезьких крон (майже 363 мільйони доларів).

Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомило Норвезьке управління оборонних матеріалів (FMA), пише "Європейська правда".

Закупівля ракет AMRAAM на 4 мільярди крон є однією з найбільших одноразових закупівель озброєнь, здійснених для потреб оборони Норвегії, зазначає FMA.

"Маючи більше новіших ракет, норвезькі збройні сили матимуть кращу здатність захищати Норвегію від повітряних атак", – прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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Як нагадує Норвезьке управління оборонних матеріалів, у межах довгострокового плану розвитку оборони країна вже уклала контракти на подвоєння кількості батарей системи ППО NASAMS і закупівлю систем протиповітряної оборони великої дальності.

Ракети AIM-120C-8 AMRAAM, які закупає Норвегія, насамперед призначені для наземної системи протиповітряної оборони, але також можуть бути включені до складу озброєння винищувачів F-35A.

У серпні також повідомлялось, що США схвалили продаж Норвегії ракет "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM на суму 405 млн доларів.