Норвегия приобретет у США ракеты AMRAAM для ПВО на более чем $360 млн

Норвегия заключила соглашение с США о закупке новых ракет для противовоздушной обороны AIM-120C-8 AMRAAM общей стоимостью 4 миллиарда норвежских крон (почти 363 миллиона долларов).

Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило Норвежское управление оборонных материалов (FMA), пишет "Европейская правда".

Закупка ракет AMRAAM на 4 миллиарда крон является одной из крупнейших единовременных закупок вооружений, осуществленных для нужд обороны Норвегии, отмечает FMA.

"Имея больше новых ракет, норвежские вооруженные силы будут иметь лучшую способность защищать Норвегию от воздушных атак", – прокомментировал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

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Как напоминает Норвежское управление оборонных материалов, в рамках долгосрочного плана развития обороны страна уже заключила контракты на удвоение количества батарей системы ПВО NASAMS и закупку систем противовоздушной обороны большой дальности.

Ракеты AIM-120C-8 AMRAAM, которые закупает Норвегия, прежде всего предназначены для наземной системы противовоздушной обороны, но также могут быть включены в состав вооружения истребителей F-35A.

В августе также сообщалось, что США одобрили продажу Норвегии ракет "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM на сумму 405 млн долларов.