Парламент Норвегії погодив план розвитку Збройних сил до 2036 року

Партії норвезького Стортингу (парламенту) під час переговорів з урядом 4 червня погодили масштабний план реорганізації оборони країни на 2025-2036 роки, який передбачає понад 1,6 трильйона крон інвестицій у Збройні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Пропозиція, підтримана парламентом Норвегії, передбачає виділення 1,624 мільярда норвезьких крон на оборону до 2036 року – на 600 мільярдів норвезьких крон більше, якщо порівняти з попереднім бюджетом.

Передбачається, що протягом цього періоду Збройні сили Норвегії поповняться п'ятьма новими фрегатами й підводними човнами, замість однієї бригад в армії створять три, кількість батарей систем ППО NASAMS збільшать із чотирьох до восьми.

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Крім того, уряд Норвегії прагне збільшити чисельність Збройних сил на 20 тисяч за рахунок призовників і резервістів, а чисельність Національної гвардії – до 45 тисяч.

Збільшення оборонних витрат дозволить Норвегії досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році – на два роки раніше, ніж планувалось.

Наприкінці травня Норвегія домовилась із Євросоюзом про партнерство у сфері безпеки та оборони.