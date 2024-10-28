Пентагон: КНДР відправила до Росії 10 тисяч військових, які воюватимуть в Україні

За оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України, що станеться протягом "наступних кількох тижнів".

Про це на брифінгу сказала представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За словами Сінгх, частина північнокорейських військових, відправлення яких до Росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України.

"Ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області Росії", – сказала вона журналістам.

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Як зазначила речниця Пентагону, шеф відомства Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати Північної Кореї в разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями.

Нагадаємо, минулого тижня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім. На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.