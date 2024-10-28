Пентагон: КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных, которые будут воевать в Украине

По оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Об этом на брифинге сказала представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

По словам Сингх, часть северокорейских военных, отправка которых в Россию подтвердили еще на прошлой неделе, уже передислоцировались ближе к Украине.

"Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России", – сказала она журналистам.

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Как отметила пресс-секретарь Пентагона, шеф ведомства Ллойд Остин уже публично предупредил, что солдаты Северной Кореи в случае участия в войне против Украины будут считаться воюющей стороной и законными военными целями.

Напомним, на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.