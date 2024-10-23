Австрія викликала посла КНДР через дані про північнокорейські війська в РФ

Посла КДНР викликали до Міністерства закордонних справ Австрії на тлі повідомлень про те, що північнокорейські війська наразі перебувають в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву австрійського МЗС.

У відомстві зазначили, що посла викликали, щоб "висловити серйозну занепокоєність" у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії.

"Ця військова підтримка у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права і підриває безпеку в Європі та на Корейському півострові", – йдеться у заяві.

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Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо.

У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.

Раніше МЗС Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну РФ проти України.