Байден достроково проголосував на виборах президента США
Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 19:04 —
Президент США Джо Байден у понеділок, 28 жовтня, достроково віддав голос на президентських виборах.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.
Байден проголосував на дільниці в місті Нью-Касл у рідному штаті Делавер, де організоване дострокове голосування.
Американський лідер чекав у черзі близько 40 хвилин, у цей час він розмовляв із виборцями та допоміг літній жінці в інвалідному візку, передають журналісти.
Дострокове голосування в Делавері розпочалося в суботу, 26 жовтня.
Колишній президент США Дональд Трамп ще раніше віддав голос на виборах поштою, що дозволяє закон штату Флорида, де він зареєстрований.
Як відомо, за посаду президента нині змагаються Трамп і віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка почала свою кампанію в липні.
Останні опитування показують, що рейтинги Трампа й Гарріс зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.
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