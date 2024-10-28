Байден достроково проголосував на виборах президента США

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 жовтня, достроково віддав голос на президентських виборах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Байден проголосував на дільниці в місті Нью-Касл у рідному штаті Делавер, де організоване дострокове голосування.

Американський лідер чекав у черзі близько 40 хвилин, у цей час він розмовляв із виборцями та допоміг літній жінці в інвалідному візку, передають журналісти.

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Фото: Reuters

Дострокове голосування в Делавері розпочалося в суботу, 26 жовтня.

Колишній президент США Дональд Трамп ще раніше віддав голос на виборах поштою, що дозволяє закон штату Флорида, де він зареєстрований.

Як відомо, за посаду президента нині змагаються Трамп і віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка почала свою кампанію в липні.

Останні опитування показують, що рейтинги Трампа й Гарріс зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

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