Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 октября, досрочно отдал голос на президентских выборах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Байден проголосовал на участке в городе Нью-Касл в родном штате Делавэр, где организовано досрочное голосование.

Американский лидер ждал в очереди около 40 минут, в это время он разговаривал с избирателями и помог пожилой женщине в инвалидной коляске, передают журналисты.

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Фото: Reuters

Досрочное голосование в Делавэре началось в субботу, 26 октября.

Бывший президент США Дональд Трамп еще раньше отдал голос на выборах по почте, что позволяет закон штата Флорида, где он зарегистрирован.

Как известно, за пост президента сейчас соревнуются Трамп и вице-президент США Камала Харрис, которая начала свою кампанию в июле.

Последние опросы показывают, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись как на общенациональном уровне, так и в так называемых "шатких" штатах.

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