У Грузії перерахують бюлетені на низці дільниць

Центральна виборча комісія Грузії вирішила перерахувати бюлетені п'яти виборчих дільниць у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Про це повідомляє "Грузія Online", інформує "Європейська правда".

За даними грузинського Центрвиборчкому, окружні комісії за допомогою жеребкування вже визначили ті дільниці, де перераховуватимуть бюлетені.

У регіонах перерахунок розпочався о 12:00 за місцевим часом, у Тбілісі запланований на 17:00.

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Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести