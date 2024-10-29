В Грузии пересчитают бюллетени на ряде участков
Центральная избирательная комиссия Грузии решила пересчитать бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе, чтобы проверить данные.
Об этом сообщает "Грузия Online", информирует "Европейская правда".
По данным грузинского Центризбиркома, окружные комиссии с помощью жеребьевки уже определили те участки, где будут пересчитывать бюллетени.
В регионах пересчет начался в 12:00 по местному времени, в Тбилиси запланирован на 17:00.
Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.
Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.
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