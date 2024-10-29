ЗМІ: Серед заарештованого майна Росії у Фінляндії – пляж для російських дипломатів

Фінська влада наклала арешт на ділянку пляжу, що належить Росії та використовувалася для відпочинку дипломатів.

Про це повідомила місцева телерадіокомпанія Yle, передає "Європейська правда".

У різних частинах Фінляндії почали вилучати майно, що належить Росії. Однією з ділянок є приморська ділянка, що належить РФ, розташована в Хеггесбьолі в Кіркконуммі. Вона використовувалася російськими дипломатами як зона для відпочинку.

За даними земельного кадастру, ця ділянка на півдні країни включає 17 гектарів землі і 3,5 гектара морських акваторій. Судовий пристав наклав арешт на майно 24 жовтня.

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Ще одна конфіскована ділянка, яку перевірили журналісти телерадіокомпанії, розташована в Сіунтіо. Її площа становить майже 8 тисяч квадратних метрів. У 1973 році ділянку придбало комерційне представництво Радянського Союзу.

За даними газети Helsingin Sanomat, фінський уряд також наклав арешт на Російський центр науки і культури в Гельсінкі і ще щонайменше на чотири інших об’єкти нерухомості на Аландських островах, які належать росіянам, у тому числі житловий будинок.

Раніше суд у Фінляндії дав згоду на арешт низки російських активів у країні за позовом української компанії "Нафтогаз". Цей крок спрямований на втілення рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року.

Трибунал зобов'язав Росію виплатити 5 мільярдів доларів на користь "Нафтогазу" для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму. У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.