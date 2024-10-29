Финские власти наложили арест на участок пляжа, принадлежащий России, который использовался для отдыха дипломатов.

Об этом сообщила местная телерадиокомпания Yle, передает "Европейская правда".

В разных частях Финляндии начали изымать имущество, принадлежащее России. Одним из участков является приморский участок, принадлежащий РФ, расположенный в Хеггесбёли в Киркконумми. Он использовался российскими дипломатами как зона для отдыха.

По данным земельного кадастра, этот участок на юге страны включает 17 гектаров земли и 3,5 гектара морских акваторий. Судебный пристав наложил арест на него 24 октября.

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Еще один конфискованный участок, который проверили журналисты телерадиокомпании, расположен в Сиунтио. Его площадь составляет почти 8 тысяч квадратных метров. В 1973 году участок приобрело коммерческое представительство Советского Союза.

По данным газеты Helsingin Sanomat, финское правительство также наложило арест на Российский центр науки и культуры в Хельсинки и еще по меньшей мере четыре других объекта недвижимости на Аландских островах, которые принадлежат россиянам, в том числе жилой дом.

Ранее суд в Финляндии дал согласие на арест ряда российских активов в стране по иску украинской компании "Нафтогаз". Этот шаг направлен на воплощение решения Международного арбитражного суда в Гааге в апреле 2023 года.

Трибунал обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза" для компенсации убытков и потери имущества в результате оккупации Крыма. В случае отказа России от добровольного исполнения решения суда "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.